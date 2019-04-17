中市包租代管計畫 預計7月底續推第2期

2019-04-17 16:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市去年1月起試辦第1期「包租代管」計畫，媒合成功案件達1134件，六都中排名第1。台中市政府住宅發展工程處今日表示，配合中央期程，即日起延長開放一般戶租屋媒合申請；另預計今年7月底推出第2期計畫，持續引導民間空餘屋釋出，做為社會住宅多元使用。

住宅處表示，為加速落實社會住宅政策，政府力推「包租代管」政策，引進民間業者，協助辦理租賃媒合及專業管理，除針對不同弱勢身分的民眾，提供市價租金5折或7折優惠補助外，一般戶也有8折或9折的優惠，並提供房東每門牌每年最高1萬元的修繕獎勵金，以及房屋稅、地價稅比照自用住宅優惠稅率。

台中市政府爭取到中央約3.64億元的補助經費，去年1月26日開始辦理「包租代管」計畫，依營建署今年4月16日彙整資料，台中市媒合成功案件已達1134件，其中包租包管23件、代租代管1111件，於六都中排名第一，領先台北市813件、新北市651件、桃園市621件、高雄市462件、台南市171件。

住宅處表示，第1期「包租代管」計畫已於日前結束，由於參與計畫民眾十分踴躍，加上首期中央核撥的弱勢身份房客的租金補助額度已全部用完，中央決定自即日起承辦計畫的民間業者可接受一般戶的媒合申請。至於第2期「包租代管」計畫，目前預定今年7月底完成公開招標，規劃包租包管與代租代管各800戶。

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