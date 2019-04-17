進哦！白沙屯媽祖進香回宮 衝入大殿安座

2019-04-17 16:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今天下午2點25回宮，湧進大批信眾擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，在「進哦！」的呼聲中，衝入大殿安座。

白沙屯媽祖今年的徒步進香活動從4月8日凌晨1點20分出發，到今天下午2點25分回宮，共計10天9夜的行程，在破紀錄、超過5萬名熱情信眾陪伴下，畫下完美句點。

今年拱天宮媽祖婆徒步南下北港朝天宮進香，約10萬信眾隨行，場面盛大，人潮擠爆白沙屯地區，大批信眾更隨媽祖婆一路徒步南下北港朝天宮後，再隨駕回拱天宮，來回400公里的路程，仍澆不了信眾對媽祖虔誠信仰的熱情，眾人一路堅持，彼此間更是互相打氣、幫忙，經歷一場深具意義的宗教之旅。

拱天宮廟方也感謝信眾，一路上相隨媽祖婆，沿途更常見信眾自發性地撿拾垃圾、打掃炮屑，加上今天回宮天氣剛好放晴，是迎接媽祖最好的日子。

白沙屯拱天宮媽祖婆今天上午從通霄鎮通灣里慈后宮起駕後，在秋茂園前方空地換轎，途中媽祖婆也露臉，讓不少信眾開心不已。

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