2800歲「龍鼓隊」舞動 逆齡演出

2019-04-17 15:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉樂齡學習中心40名學員，年齡總和超過2800歲，去年底組「龍鼓隊」練習，獲邀參加21日的反毒宣導活動，演出舞龍、打鼓，不僅發揚客庄傳統民俗技藝，此逆齡演出，更展現他們「歡樂不老」的精神與態度。

舞龍、鼓陣是客庄傳統民俗技藝，頭屋鄉樂齡學習中心於去年11月，開設這兩項課程，並以「樂在學習，忘記年齡」的中心口號，取名為「歡樂不老龍鼓陣」，在民俗體育教練陳惠東指導下學習。

開課之初，不少人質疑「龍那麼重，老人家有體力嗎？」、「老人家舞龍太危險了吧！」但學員們憑藉不服老的態度，認真學習，短短數個月就架勢十足，獲救國團苗栗縣頭屋鄉團委會邀請，於21日的反毒宣導活動開場表演。

團員們今天在頭屋國小操場彩排，打起鼓來精神抖擻、節奏整齊，舞起龍來也是元氣十足、邁力揮灑。樂齡中心承辦人方冠女說，團員40人，總年齡2813歲，最年長的涂秋香高齡86歲，其中團長徐正夫82歲，除了鼓陣表演，還擔任龍頭的角色，可說是老當益壯。

徐正夫說，他年輕時曾參與舞龍，所以對舞龍不陌生，沒想到時隔超過一甲子後，有機會再接觸，很開心，「感覺又回到年輕時候」，不過，他也笑說，「現在沒辦法這麼激烈啦！」所以教練也考量他們的體力，設計他們能負荷的動作。

涂秋香也說，來到中心，大家就像兄弟姊妹，一起學習、一起活動，一點都不孤單。

因團員幾乎都是頭屋國小的畢業校友，適逢母校將於今年11月舉辦百年校慶，學員們也向校方自薦，希望於校慶當天演出；頭屋國小校長謝福鈞說，大學長、大學姊願意參與校慶活動表演，學校歡迎至極，也深感榮幸。

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