醫病》兩眼往上吊斷氣17分 這種氣喘發作差點要他命

2019-04-17 17:17

〔記者林惠琴／台北報導〕65歲許先生從小罹患氣喘，反覆進出急診室，曾經1年有8個月都在醫院度過，更有一回突然喘不過氣，在送醫途中，出現兩眼上吊、「碰」一聲倒下沒了呼吸的情形，所幸在斷氣近17分鐘後，經醫療團隊搶救成功撿回一條命。

振興醫院內科部部長陶啟偉表示，台灣約200萬人罹患氣喘；根據國外資料，氣喘族群中約5%至10%為嚴重型氣喘患者，根據不同表型，以高嗜酸性白血球表現型（Eosinophilic），又稱為E氣喘，占50%最高。

陶啟偉指出，台灣嚴重型氣喘患者約20萬名，若受到空汙影響，發作症狀可能更為劇烈，卻有逾5成患者因害怕藥物副作用影響生活品質，導致疾病控制不佳，可能會對肺部造成長期傷害。

陶啟偉說明，治療嚴重型氣喘應根據不同型別對症下藥，若傳統高劑量吸入型類固醇、長效型乙二型交感神經刺激劑仍無法控制病況，可進一步考慮生物製劑等其他治療選擇。

以許先生為例，就是嚴重型氣喘患者，使用生物製劑後，病況獲得控制，更於去年成功攻頂黃山，他提到，對曾在死亡邊緣徘徊過的人來說，攻頂當下充滿無限感動，從來沒有想過也能有站在山頂俯瞰大地的一天。

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