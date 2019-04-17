台東布農族歌謠將再登新加坡舞台 與大提琴跨界演出

2019-04-17 15:32

［記者黃明堂／台東報導］台東布農族知名的八部合音將再登上新加坡舞台！霧鹿山地傳統音樂團與留美大提琴家張道文的組合，將於20日及21日，在新加坡濱海藝術中心「心靈之樂」音樂節壓軸演出。

海端鄉布農山地傳統音樂團曾赴歐洲、日本、中國、香港演出，專輯連續獲得2010、2011年金曲獎，2014年受邀參與新加坡濱海中心第二屆聲樂音樂節，在當地引起迴響，今年再受邀演出。

留美大提琴家張道文從小接受古典音樂訓練，在美國波士頓大學取得表演藝術碩士學位，學成回國後與樂友合組跨界樂團、更深入布農族部落，尋求古典樂與原住民音樂的結合。

張道文的母親張璇創立「蠻藝術」，擅長整合來自各領域的表演，2014年在新加坡的布農族表演，就是與張道文大提琴的首度結合。

張道文說，此次登台，將由布農族表演報戰功、祭槍歌、除草歌、飲酒歌等傳統音樂，有她個人在部落寫的大提琴獨奏曲，也有她與布農族音樂結合的嬰兒祭，歡樂在今宵，小米成熟等跨界音樂，以大提琴醇厚的聲響與純樸的傳統歌謠串聯對話，她也將為觀眾英語解說。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/