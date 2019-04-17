大稻埕穿旗袍漫步、美濃彩繪雨傘 小鎮漫遊40條優質行程出爐

2019-04-17 15:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為讓民眾體驗各地小鎮特色，交通部觀光局今天公布「2019小鎮漫遊趣」40條優質遊程，包括在大稻埕穿上旗袍感受古城風情、到基隆廟口夜市大啖道地美食，以及走訪美濃彩繪雨傘等。觀光局長周永暉表示，近年自由行、OTA盛行，很大原因是因為團體旅遊行程不夠活潑，盼藉由這次精選的小鎮優質行程能和椿遊補助互相搭配，並與星馬越泰等新南向在地旅行社有更多交流，持續推動更多國際客來台。

觀光局將今年訂為台灣小鎮漫遊年，推出「2019小鎮漫遊趣優質行程」徵選活動，鼓勵旅行業者推出具吸引力的團體旅遊行程，以小鎮的地方元素、遊程特色、創新度等為評選標準，吸引52家旅行社報名，最後從160條行程中選出40條優質行程。

觀光局長周永暉表示，他很感謝旅行業品質保障協會為大家端出這麼多好菜，這幾年自由行、OTA成為旅遊趨勢，很大原因來自於國內團體旅遊行程不夠活潑，觀光局盼藉由這次評選活動，不僅和4月的春遊補助達到鏈結效果，其次是和更多港、星馬、越泰等新南向國家的旅遊業者有更多交流，帶來更多國際旅客。

周永暉說，今年台灣在全球穆斯林旅遊指數，與英國、日本並列第3名，40條優選行程中也有穆斯林友善行程可以選擇。

旅行業品質保障協會理事長許晉睿表示，從去年的海灣旅遊年到今年的小鎮漫遊年，都可以看到政府對國旅的關心，把各地旅遊景點特色發掘出來，讓民眾知道台灣哪裡好玩，透過行程包裝，也能讓民眾更快享受景區的樂趣。

觀光局表示，此次徵選出優質遊程，包含極富文化歷史意涵的台北大稻埕、桃園大溪、苗栗苑裡、彰化鹿港、台南鹽水；自然生態豐富的基隆中正區、宜蘭頭城、澎湖湖西；以田園景觀聞名的台東池上、花蓮瑞穗、花蓮鳳林、台南後壁、彰化田尾；擁有麗緻山林風貌的新北坪林、台中東勢、嘉義東區、新竹竹東、台中新社、南投集集；遊憩資源豐沛的台北北投、新北瑞芳、桃園龍潭、苗栗南庄、苗栗三義、宜蘭市及馬祖北竿；還有饕客最愛的新竹關西、高雄美濃、屏東東港、台東成功。

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