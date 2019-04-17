明新科大原住民族學生資源中心今天揭牌

2019-04-17 15:43

［記者黃美珠／新豐報導］明新科技大學原住民族學生資源中心今天揭牌成立，該校校長林啟瑞說，明新科大以工程科技見長，再輔以培養觀光旅遊、幼保、安老等服務，近年導入AI人工智慧，在前述基礎上發展智慧科技和智慧服務。而這個簡稱為「原資中心」的學習天地，就是要讓原住民族同學在這可以更進一步體認自己的豐富文化，也能走出去跟科技時代接軌。

林啟瑞說，前述的服務，他們著重在未來人口老化和少子化的影響，也把近代的科技～人工智慧引入到服務這塊，另外工程科技部分導入人工智慧。所以有兩個主要的走向就是智慧科技和智慧服務，在明新這個大家庭，他們會提供好的教育環境給所有學生。

楊文科說，作為客家大縣，新竹縣府內沒有客家處，卻成立了原民處，這表示新竹縣是多元族群的文化，每個族群都平等，施政沒有偏頗。

對原住民族的輔導，縣府在竹東設立了原住民族教育中心，另全縣9個文化健康站，「五尖」文化健康站也在其1。等於是縣府從各方面都盡最大力量來配合尖石、五峰2個原鄉的發展。

他也誇明新科大不但對新竹縣的各項發展都直接參與，校長林啟瑞更對新竹縣國際AI智慧園區與縣府直接對話、合作，現在校方推動智慧科技和智慧服務，猶如縣府的夥伴一樣，將來可望一定會有很多我們的原住民同學能來這裡一展長才。

立委高金素梅說，立院教育文化委員會今天正對教育法修法召開公聽會，但是她特地請假來向校方祝福和致謝。因為這個原資中心不僅是原民孩子的家，只要想樣了解原民知識體系、想要分享原民文化的人都可以來這裡，在各大專院校校內成立的意義和目的，就在分享原住民族優秀、美好、驕傲的文化。

她希望明新科大的原資中心可以非常完善，該校原民學生在學期間能在此好好規劃未來，不管是就業或升學都能提供完整的訊息，讓原住民的學生不只是在幼教、餐飲、觀光等領域發光發熱，也可以參與AI人工智慧的研究與創新。

值得一提的是，明新科大原資中心的標誌，是由該校進修部應外系大四的排灣族學生葉王翎所設計。她把該校的校徽當做「太陽」，周邊圍繞著自然萬物，代表傳統文化的守護保存與延續，期許帶給所有族群力量和溫暖之意。

其中5座帶有圖騰的小山，代表台灣的中央、玉山、雪山、阿里山跟海岸5大山脈，象徵原住民族群與自然的共存關係，兩旁的飛鳥表現原住民熱愛奔放、自由、優游豁達的天性。

該校表示，明新科大目前有近千名國際學生，另有178名原住民族學生，這些原民學生有泰雅族、阿美族、排灣族等，是個具有多元族群融合的文化特色校園。

他們因應原民法修法、並獲教育部經費補助，經1年多籌備，才成立「原住民族學生資源中心」，揭牌運作後期許能成為新竹縣原民教育、就業與文化傳承的基地。

今天見證這場盛事的，除來自中央的：原民會教文處專門委員洪玲、教育部綜合司副司長王明源、立委高金素梅與鄭天財。

新竹縣縣長楊文科、縣府原民處處長雲天寶、原住民族新竹縣議員張益生、林秉君，以及明新科大董事長張紹鈞、執行董事張祖民也都與會祝賀。

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