驚！高雄嬰兒死亡率連6年六都最高 議員認為似集中在工業區

2019-04-17 16:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天下午進行衛環部門質詢，議員郭建盟舉出驚人數字，指高雄嬰兒死亡率連續6年六都第一，107年度有111名小生命夭折，近工業區域的岡山左楠、仁大鳥松、前鎮小港、大寮林園，嬰兒死亡率名列前茅。

郭建盟指出，高雄人真命苦，不僅人均壽命79.08歲，排名六都之末，就連嬰兒死亡率也是六都最高。根據107年最新數據顯示，高雄嬰兒死亡率也是第一，連6年居六都之首，該年度高雄共有111名嬰兒早夭，死亡率5.52％，其中甚至有一半的寶寶撐不過 7天。

另以106年為例，高雄市嬰兒死亡率更高達5.62%，其餘五都有四都的嬰兒死亡率都壓在4%以下，僅新北市達4.3%。

郭建盟認為，高雄在縣市合併後，幅員暴增19.2倍,資源卻相對不足的情況下，偏鄉區域與市區醫療資源有落差，可能導致偏鄉婦女產檢、嬰兒預防接種不確實，都可能是嬰兒死亡率居高不下的原因。

郭建盟進一步分析，從100年至 107 年，高雄各行政區嬰兒死亡率數據，約略發現高死亡率集中在岡山左營楠梓、大社仁武鳥松、前鎮小港、大寮林園等工業區域，不免讓人臆測，嬰兒高死亡率是否可能與空氣污染、工業污染有關？

郭建盟說，根據不願具名的官員點出關鍵，高雄過半嬰兒死亡率偏高，關鍵為「早產」，市府應針對早產進行死因回溯解謎，找出究竟是空氣工業污染造成、還是偏鄉區域醫療資源不足？

對此，高雄市衛生局長林立人答說，他也好奇納悶，但初步了解，不排除是高雄產科醫師，對產婦的新生兒產出，是否有不同處置？或如何界定活產而造成差異？

林立人表示，要去探討造成早產的原因，是個大工程，後續仍須詳細研究。

郭建盟建議衛生局速洽衛福部及學術單位，就「偏鄉醫療資源匱乏」與「空汙工業污染」問題，深入探詢研究嬰兒死因，並請市府建立嬰兒死因大數據資料庫，橫向聯繫市府各機關資訊，以便專家能針對嬰兒死亡原因回溯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/