頸椎病灶致手痠痛麻 婦舉手成自由女神

2019-04-17 15:23

〔記者歐素美／台中報導〕67歲林姓婦人長期右上臂疼痛痠麻，常宛如「自由女神」般將手舉高才能緩解，致招來異樣眼光，或被誤以為招手要搭公車，十分困擾，直到最近症狀加劇，影響睡眠才就醫，確診為頸椎椎間盤破裂凸出壓迫神經所致，經光田醫院骨科醫師嚴可倫以內視鏡微創手術摘除病灶，隔日就不再痛麻，林婦笑稱「終於可以把手放下來了」。

嚴可倫指出，林婦因頸部舊傷，加上長時間低頭做家務，第6、7節椎間盤破裂突出，壓迫神經，導致手臂無力、痠痛麻木。傳統頸椎手術必須劃開5-6公分的傷口，器械從喉嚨附近進入，小心避開大血管與食道，切除椎間盤，並植入墊片與鋼釘固定；利用內視鏡則傷口不到1公分，就能將突出的椎間盤摘除。

因內視鏡具有放大與高解析優點，可大幅降低傷害到神經、大血管、食道及併發症等風險，對骨骼肌肉的破壞也比較少，術後幾乎感覺不到傷口痛，隔天就可出院，頸部活動度也不受影響。

嚴可倫表示，隨著3C產品普及，低頭族為頸椎相關病症的高危險群，臨床門診患者也越來越年輕化，建議民眾要隨時提醒自己「看前方、不駝背、收下巴」等9字訣，減少過度低頭與脖子前傾才不會對頸椎造成傷害。如果出現肩頸痛或手臂麻痛，就要當心自己的頸椎健康已經亮黃燈，矯正姿勢後若依然疼痛，就不該馬虎，應儘早尋求醫師幫忙。

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