黃金時間拉長至6到8小時！輔大醫院宣導腦中風「機械取栓術」

2019-04-17 14:45

〔記者周湘芸／新北報導〕衛福部去年6月公布前年國人10大死因，除癌症、心臟、肺部疾病外，腦血管疾病是第4位，其中，腦中風也是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終身的發生率更是6分之1。對此，輔仁大學附設醫院今舉行記者會特別點出最新的「腦血管機械取栓術」，神經內科醫師鄭又禎表示，顱內動脈非常脆弱，機械取栓術黃金時間可拉長到6到8小時，有更高機率能讓中風病患在3個月後獨立生活、自主行走。

鄭又禎表示，過去衛生福利部推廣「靜脈血栓溶解劑」，是在黃金時間3小時內注射，能夠幫助腦中風的病人溶解血栓，現在更進一步推出新療法「機械取栓術」集結急診、神經內科、放射科、麻醉科和技術員等，透過導管送入到血栓處，將支架撐開包覆住血栓，最後取出血塊，黃金時間可拉長到六到八小時。

此外，神經內科主任黃永銓也指出，新北市民眾就醫習慣較不同，以輔大醫院過去一年多的案例來看，由救護車送來輔大醫院的病人只佔2成，多數病人習慣先找家人幫忙後才就醫，呼籲有類似腦中風症狀應優先叫救護車，救護員會判斷送哪些醫院，以利後續的治療。

輔大醫院表示，腦中風的危險因子中除了年齡、性別、種族與家族史無法改變，其他9成的腦中風與危險因子都可改善，其中包括控制三高（高血脂、高血壓、高血糖）、戒菸、節酒、健康飲食、規律運動、體重控制（BMI）、良好睡眠及定期健康檢查。

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