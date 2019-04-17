電動自行車領牌納管 王國材：半年內提出

2019-04-17 14:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕電動自行車交通事故件數從103年起逐年快速增加，根據警政署統計，去年事故件數2330件較前年暴增54.5%，10人死亡人數更創新高、受傷人數也較前年成長52.2%，顯見電動自行車納管已刻不容緩。立法院交通委員會今針對如何領牌納管、未戴安全帽罰則訂定、如何遏止改裝車等，進行道路交通管理處罰條例修法討論；交通部政務次長王國材表示，會於半年內研議出領牌納管的修法草案。

全台有逾37萬輛曾經領有審驗合格標章電動自行車，根據警政署統計，電動自行車肇事件數逐年成長，103年發生826件，造成4死、1179人傷；107年則發生2330件事故，造成10死、3292人傷。

電動自行車騎乘超速方面，警政署表示，現行測速照相桿速限設定，是以違規量較多的汽機車為主，取締電動自行車超速難度較大，且超速罰鍰僅300元至600元，若違規者不繳罰鍰要移送行政執行，300元連成本（504元）都不夠，應該要檢討整個慢車罰鍰結構。

立委鄭寶清則說，騎乘電動自行車不需要考照、領牌，改裝後速度又跟機車差不多，但改車除非發生車禍，否則執法單位很難取締，要求交通部研擬將電動自行車納管，未來都需像機車一樣領牌照。

王國材表示，交通部為從源頭管理，將會修正相關法令，限制有改裝違規行為、將未經審驗的電動自行車流入市場販售的業者，3年內不得申請辦理安全檢測及型式安全審驗業務；而車輛製造後未經安全驗證，就無法合法在上面上販售。

另外，交通部日前也開會敲定，未來電動自行車要領牌、納保險、戴安全帽外，還擬限騎乘年齡、針對車輛改裝方面訂定專屬罰則，相關方案會配合委員提案修法時，作為政府部門的對案。

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