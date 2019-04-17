廟口美食搶搭電競直播 「蘆洲忠義廟口新食代」27日登場

2019-04-17 14:20

〔記者周湘芸／新北報導〕為推廣蘆洲在地美食，新北市政府將於27日下午2點至8點半舉辦「蘆洲忠義廟口新食代」活動，邀請民眾體驗遊戲兌換美食抵用券，透過時下流行的電競與廟口文化，吸引年輕人到蘆洲品嚐美食。

「蘆洲忠義廟口新食代」今舉辦記者會，現場除有主廚共同示範炒三鮮，還能吃到傳統的秘製滷味、古早味雙胞胎、蔥油餅和水煎包等。新北市政府經濟發展局長何怡明表示，廟口是台灣小吃的聚集與發源地，蘆洲忠義廟口長安街更是每家資歷都是10年以上的老味道。今年首度以美食結合電競，舉辦「荒野亂鬥」手遊競賽，並串聯忠義廟周邊超過50家美食業者，邊享受電競樂趣，邊品嚐在地美食。

此外，為了吸引民眾參與活動，「蘆洲忠義廟口新食代」也邀請新北電競基地培育的學員，同時也是舉辦荒野亂鬥巴斯杯的實況主「巴斯」，以及具有豐富演出經驗的主播「劉熏」擔任主播，為大家轉播電競賽事。

最後10強決賽分為2組競賽，前3名分別可獲得1萬、8千與8千元郵政禮券。另外，沒能參加線上賽的民眾，也可在現場出示當日遊戲獲勝畫面，免費兌換限量2300份的50元美食抵用券，於5月5日前都可在貼有識別海報的店家兌換使用。

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