林口社區銀髮新創意 推水餃共餐防失智症

2019-04-17 14:09

〔記者周湘芸／新北報導〕響應新北市政府推動銀髮關懷政策，林口區公所和湖南社區發展協會今天舉辦包水餃共餐活動，除讓長者伸展活動小肌肉防失智，增加長輩社會互動機會，也在現場宣導性別平等與暴力防治觀念。

湖南里長黃清龍表示，湖南里是全國最大里，總人數達2萬餘人，近年由於林口區域發展快速，許多具有專業背景的退休人員也搬來居住，透過這些具有專業知能的新住民建議，把原本的共餐活動加入更多有益長輩身心發展的活動。

林口區長劉淑芬表示，傳統的包水餃活動，除了需要專注力掌握水餃內餡的分量，也需要手指小肌肉運用，進而促進長輩大腦活力達到延緩失智的效果，林口區公所和湖南社區發展協會參考銀髮復健專家的意見，特別發揮創意將傳統銀髮共餐結合包水餃活動，讓共餐活動的效能擴大。

此外，為兼顧新北市政府積極推廣的性別平等及老人保護觀念，活動現場也邀請長輩分組打破性別角色框架，除女性包水餃外，也讓阿公動手包餛飩，把象徵幸福關懷的餛飩煮給平日辛苦操持家務的阿嬤，也把性別平等家務分工的精神傳遞到社區內。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/