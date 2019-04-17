內湖托育中心主任賞小孩巴掌 若認定違法可罰6到30萬

2019-04-17 14:12

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市內湖路二段的一家托育中心之前爆出主任賞小朋友耳光的事件，還讓小孩臉上留下黑色手印。對此台北市教育局表示，主任行為可能違反兒童及少年福利與權益保障法，若社會局認定違法可以裁罰六萬到三十萬。

內湖路一家托育中心的男主任四月八日看到一名小三男童與女同學起爭執，男主任於是拿起手機要錄影，手機卻遭男童用書拍掉，主任就用力賞小孩一耳光，造成男童臉上腫起一個手印，還跌倒撞到桌角刮傷。教育局表示，四月九日就有接獲通報，本周已經訪談完行為人與男童媽媽。主任打未成年兒少的行為，可能違反兒童及少年福利與權益保障法四十九條，若社會局認定違法，可裁罰六萬到三十萬、得公布姓名，應該一、兩周就會有處分結果。

教育局終身教育科股長楊鎮鴻表示，會再跟業者確認主任事發後是否已經離班。他也表示，教育局會寫報告給社會局，如果社會局認定主任違反兒童及少年福利與權益保障法，主任就會被認定成不適任人員，教育局會通報不適任，不只在機構丟工作，全國相關機構都不能聘他。

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