地展後封園檢查 十八羅漢山自然保護區開放申請

2019-04-17 13:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本月3日上午9點多，台東縣延平鄉發生芮氏規模5.6有感地震，高雄市震度達4級，六龜十八羅漢山自然保護區因地質因素，暫時封閉進行安全性檢查，經與專家學者及解說團隊現場會勘後，評估保護區已可重新開放。

屏東林管處表示，2017年9月成立十八羅漢山環境保護暨解說服務團隊成立後，，由六龜在地解說員帶領民眾深入十八羅漢山，體驗天然地理教室、沿途植物解說、蝙蝠棲地等生態之美，傳遞六龜與十八羅漢山隧道開通的採樟林業故事，至今推出的各項服務深受民眾喜愛，遊客穩定成長。

台東延平鄉發生5.6的地震後，由於震央接近中央山脈另端的高雄市境內，高雄震度感受較台東更加強烈，鄰近中央山脈的桃源區震度更達到四級。位於六龜區的十八羅漢山保護區因地質較為特殊，地震過後易有落石等狀況發生，為了安全起見，將園區封閉進行安全性檢查。

屏東林管處指出，經會勘後，評估保護區已可重新開放，但要進入十八羅漢山自然保護區的民眾，須於進入日前1日起算15日前提出申請，屏東林管處表示，喜愛山林擦索的民眾請把握機會，由專業解說團隊帶領一窺自然保護區的風貌。

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