中火到南投縣府溝通空污改善期程 縣府：還是會提告

2019-04-17 12:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府喊控告台中火力發電廠，副廠長王順弘今天到縣府說明其改善空污的短中長期計畫和期程，並強調台中市府標準極嚴，市府開罰的是水污染而非空污，但中火仍會努力進行改善，副縣長陳正昇則認為，從2014年起地方就不斷反映空污問題，中火都未理會，而縣內老人多，下呼吸道疾病死亡率全國最高，站在縣府立場還是會提告。

台中火力發電廠副縣長王順弘等人，今天銜命到南投縣府拜會，由副縣長陳正昇接待，王順弘向陳正昇表示，該廠順應民意一直努力想改善空污問題，現在也擬了短中長期的改善計畫，短期就計畫削減污染物從20%~35%，中期計畫則要興建棚式室內煤倉，及削減污染物，長期則是工程最浩大的燃氣機組計畫。

副縣長陳正昇認為，中火現在提的短中長期計畫，期程長，而南投縣從2014年埔里環保媽媽們就針對空污問題提出抗議，縣長林明溱詭多次在中部治理平台提出，去年的公投也將該議題列入，但中火都沒有什麼回應，縣府已忍無可忍，才決定提告。

陳正昇也說，中火前來說明雖可感受其誠意，但南投縣內老人多，下呼吸道疾病死亡率卻是全台最高，雖境外污染不一定全部是中火產生，但為了維護縣民的健康，縣府還是要提告。

據了解，南投縣府是以刑法第190條之1公共危險罪，依職務上知悉中火有排放危險燃燒氣體危害人民健康之罪嫌，而依訴訟法第241條職權提出義務告發。林明溱希望中部7縣市首長能一起去控告中火較有力量。

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