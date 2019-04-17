等車也可以很文青 公車候車亭變馬路圖書館

2019-04-17 12:11

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立圖書館萬里分館在瑪鋉路上的橋頭站、區公所站、海水浴場站共3座候車亭設置書香櫥窗，民眾可以利用等車的空檔看書，還能把書帶上車、帶回家看，有民眾笑說：「連等公車也能很文青！」

萬里分館主任蕭千惠表示，這幾年網路快速取代傳統書籍閱讀習慣，圖書館想到把二手書拿到候車亭，讓大家上、下班或上課、放學等車覺得無聊時，隨時有好書可以看，遇到塞車時，也可以讓人透過閱讀，緩解不耐及急躁情緒，如果喜歡也可以帶回家繼續看。

上班族呂秀銀說，她每天都要從萬里通勤到台北上、下班，最近發現候車亭有書可翻閱，覺得一邊看書一邊等車，不急不躁，還可以舒緩心情，變得相當愜意。通勤族簡燦華也說，以往等車時，總覺得自己想等的公車總是來的特別慢，看著其他的車一輛一輛的過去，不免心情急躁，現在用閱讀打發候車的無聊時間，這項服務真的很人性化。

蕭千惠表示，4月23日是世界書香日，書香櫥窗設置後，吸引不少候車乘客翻閱，反映相當不錯，圖書館會定期更換書籍，並整理清潔，增加閱讀風氣，民眾家裡若有閒置的書籍，也歡迎帶來分享，希望讓閱讀成為生活不可或缺的一部份。

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