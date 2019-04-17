國家給的免費健檢 三高、腎功能異常者約兩成

2019-04-17 12:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署提供40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次成人健檢，根據2017年的統計，新發現高血壓的比率為21.3%、高血糖8.8%、高血脂25.8%、腎功能異常者比率19.9%。

許多人不曉得國家有提供成人免費健檢，雖然檢查項目不多，但仍屬於基本且重要的項目。

檢查項目包括健康行為如吸菸、喝酒、嚼檳榔及規律運動習慣，及家族疾病史調查；身體檢查，含血壓、腰圍量測及BMI計算等、血液生化及尿蛋白檢查，以及健康諮詢，含衛教戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動及健康飲食等，可有效針對國人常見六項健康問題如血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重評估，以及早發現問題與治療。

而根據2017年的健檢統計，新發現高血壓的比率為21.3%、高血糖8.8%、高血脂25.8%；腹部肥胖（男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分）者比率47.4%、BMI（≧27）者比率25%、腎功能異常者比率19.9%。

符合成人預防保健服務資格的民眾，可至全國六千多家醫療院所接受服務，醫療院所名單可上國民健康署官網查詢。

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