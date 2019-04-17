樹林公托9月嬰遭幼童咬傷 主任致歉坦承疏失

2019-04-17 12:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區公共托育中心15日發生1歲2個月女幼童與9個月男嬰玩鬧，導致男嬰身上多處被咬傷及皮膚紅腫，家長在爆料公社指責兒子被霸凌欺侮，武林公托中心主任林嘉柔今天在社會局長張錦麗陪同出面致歉，坦承因為老師疏於照顧，未及時發現制止，將會懲處相關人員及加強托育人員訓練。

樹林區武林公托位於武林國小校內，何姓家長指控，他15日傍晚從公托接回9個月大的兒子時，發現小孩身上背部、腹部多處紅腫及臉部、腳部有被咬傷口，既心疼又憤怒，公托老師只會說「深感抱歉」和「願意負責醫藥費」，家長難以接受，認為小孩遭到不當欺侮和霸凌，已到樹林派出所提告。

社會局今天舉行記者會致歉，張錦麗對公托發生此事深感遺憾，經社會局派員調查了解，事件發生於15日下午5點多放學時，兩名托育人員照顧10名幼兒，因忙於換尿布及泡牛奶，未注意到1歲2個月大的女幼童趨近9個月大男嬰，可能是想找他玩鬧，結果發生碰撞及咬傷情事，林嘉柔為此兩度鞠躬致歉，坦承公托照顧疏失，事後女幼童家長和公托人員赴男嬰家欲說明及道歉，但未獲對方回應。

張錦麗已責成武林公托對監督不周部分負起責任，並懲處失職人員，及加強托育人員訓練。

樹林公托9月嬰被1歲兒咬傷全身 家長怒控2保育員只在旁看

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