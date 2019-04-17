西拉雅友善穆斯林 3旅宿業者通過清真認證

2019-04-17 11:51

〔記者王涵平／台南報導〕西拉雅國家風景區推廣友善穆斯林旅遊環境，3旅宿業者獲馬來西亞伊斯蘭大學穆斯林友善旅館認證，盼爭取穆斯林旅遊市場。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，全球穆斯林人口約18億，與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，精選台糖尖山埤江南渡假村、仙湖休閒農場、儷景溫泉會館等3間優質旅宿業者，透過現場輔導與稽核取得認證，希望穆斯林能踴躍前來西拉雅旅遊。

台糖尖山埤江南渡假村有獨具特色的湖光水色與畫舫遊湖；仙湖休閒農場擁有豐富農稼與生態；儷景溫泉會館提供世界級泥漿溫泉。穆斯林旅客有多元住宿選擇以及遊程安排。

穆斯林友善旅館認證內涵是為了協助業者提供符合穆斯林生活型態的服務，重點包含餐飲與房間設備，例如提供不含豬肉或酒精的餐食、肉類食材必須取得清真認證、有專屬餐廚具；房間內備有拜毯、標註禮拜方向、浴室內有淨下設施等。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長馬孝棋表示，年輕穆斯林海外旅遊的風潮正盛，偏好選擇具有穆斯林友善認證的店家消費，並在消費後口碑行銷。旅宿業者取得穆斯林友善認證，是發展穆斯林旅遊市場的重要關鍵。

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