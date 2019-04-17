台鐵新訂票系統被批 林佳龍反擊：期待立委多一分了解

2019-04-17 12:11

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新票務系統遭立委質疑，投入10億元預算卻品質不佳，且未經驗收就上線。交通部長林佳龍今天反擊，「期待立委多一分了解、多一分鼓勵」，預算均符合相關規定、驗收須分階段，且連台灣高鐵也認證，有6項新功能更勝高鐵。

林佳龍今天出席台鐵模範勞工表揚大會，針對有立委質疑台鐵新票務系統預算過高、要求公布資金流向，他表示，台鐵新票務系統在前政府時期就已編列預算，且經立法院同意後才執行，使用均符合相關規定。

至於立委關切設計或驗收不良，林佳龍說，台鐵均已詳細說明，軟體設計僅占部分預算，硬體設備等均包含在10億元預算中；驗收也本應一步一步，做到確實才能總驗收，才能把關全民納稅錢，期待立委多一分了解、多一分鼓勵，全力支持台鐵改革，應是誤會。

林佳龍說，台鐵新票務系統獲得高鐵認證，有6項新技術應用是高鐵所沒有的，包括分段定票、多班次訂票、主動提供轉乘資訊、同頁面退票等，且台鐵車種、班次複雜度比高鐵高，台鐵與時俱進，隨資通訊技術發展不斷進步、突破，盼加以印證，讓更多人使用。

他也說，新系統經壓力測試通過後才上線，使用者普遍滿意，且為避免適應問題，新、舊系統暫時併用，直到4月23日起新系統全面取代，台鐵也將不斷蒐集各界意見、精進功能，未來盼訂位、業績均發展更好。

另外，Uber抗議交通部修法，揚言本週上凱道抗議，林佳龍說，交通部預告「汽車運輸管理規則」修正草案，主要反映租賃車與計程車分業管理，同時提升服務品質，讓乘客擁有更好公共運輸環境、公平競爭。

他說，Uber為資訊平台或要納入運輸業管理，修法預告期間已舉辦座談會與相關業者討論，均納入未來修法參考，不會匆促上路，將有一定的修法程序。他也特別提到，任何交通運輸業均須納管，無論Uber合作對象為租賃車或計程車，均應確保乘客安全與高品質服務，承諾提出公平競爭、提升服務品質的方案。

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