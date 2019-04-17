因應假新聞、海洋保育趨勢 我政府規劃國際參與新重點

2019-04-17 10:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今天表示，除了持續推動參與UN、WHO等重要國際組織，也規劃推動新的參與項目。例如世界各國近來關注中國科技隱藏的資安問題，我國判斷情勢，規劃在政府資料開放、應對假新聞與數位外交等領域，尋求國際交流機會。

中國打壓我國參與國際組織，使許多國際組織顧忌中國態度，讓台灣參與情勢越加艱難，例如世衛大會（WHO）、國際刑警組織年會（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等，近期回應台灣今年參與可能性時，都已給出負面回答。

立法院外委會今天召開會議，邀請吳釗燮列席就「今年我國參與國際組織之具體政策」進行專題報告並備詢。

吳釗燮報告時指出，外交部持續推動聯合國（UN）、WHO、ICAO、亞太經濟合作（APEC）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、INTERPOL、區域漁業管理及農業組織與國際財金組織等重要國際組織。

同時為積極尋求國際參與和貢獻的機會，吳釗燮也說，今年也規劃新的重點參與項目，盼加強推動、爭取突破。例如呼應「聯合國永續發展目標（SDGs）」，與相關部會合作，審慎擇定SDGs中健康、治安、飛航安全、氣候變遷、婦權和原住民權利等我國強項領域，透過與友邦及友好國家雙邊合作，尋求參與多邊國際機制及努力的管道。

吳釗燮進一步指出，由於現今全球新興議題多跨越國境，例如中國科技產品隱藏的資安問題，已引起各國普遍的擔憂與關注。而相較中方體制缺乏透明與資安隱憂，我國在推動政府資料開放、數位外交、應對假新聞及不實資訊等領域，能與其他國家分享經驗。

吳釗燮答詢與會前受訪時並都提到，台灣是全世界受到假消息攻擊密度最高的國家，近來許多和我們沒邦交的國家，來自歐美，也派出國安層級人士、官員和學者專家來台，希望學習經驗。時代力量立委林昶佐對此則說，他覺得台灣應對假消息經驗失敗，要和其他國家學習。

另外吳釗燮也提到，近年各國越來越重視海洋資源保育，我國故也推動加入合適的海洋保育類組織，彰顯我作為負責任的漁捕國家，凸顯海洋外交積極作為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/