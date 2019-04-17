身心障礙朋友就業看過來！ 高市開設照服員職訓專班

2019-04-17 10:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局與市立凱旋醫院，合作辦理身心障礙者照顧服務員職業訓練班，已開放報名，並全額補助訓練費用，歡迎有就業意願及工作潛能的身心障礙朋友在4月23日前報名參加。

勞工局局長王秋冬表示：「勞工局希望透過專班的方式，積極協助身心障礙朋友習得一技之長，進而投入就業市場，與凱旋醫院合作開辦的照顧服務員訓練班，除了讓每一位學員獲得專業課程的學習，並可以熟悉實作上各種相關的服務技巧，且會輔導學員考照，及依實際就業需求提供個別化協助，歡迎有意願的身心障礙朋友踴躍報名參訓。」

勞工局博愛職業技能訓練中心秘書蔡明傑指出：「身心障礙朋友只要有心，也可以成

為出色的專業照顧服務員，曾有位學員阿信（化名）自專班結訓後，順利轉任居家照顧服務員，由於居家服務員需要獨立作業，還要有解決問題和隨機應變的能力，阿信坦承自己是身心障礙者，案家起初雖有顧慮，但看到他紮實的實作表現，還是決定給個機會，如今這服務的個案最喜歡阿信來協助沐浴，還會跟太太抱怨說她的技巧沒有阿信來得好，不論是水溫調控、搓洗身體的力道及協助穿衣的方法，都讓服務個案讚不絕口。阿信也曾因擔心無法勝任工作而陷入低潮，不過透過後續追蹤，輔導並協助他調整身心狀態，現在阿信服務過的案家都很稱讚他，阿信優秀且任勞任怨的表現，除突破本身障礙的限制，並為社會貢獻一己之力，值得大家學習，有意願報名訓練班的朋友請洽07-7513171#5003、0974011854（劉小姐）」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/