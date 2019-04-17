人類首張黑洞照片 專訪台灣團隊唯一女科學家

2019-04-17 09:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕不僅促成黑洞影像成形，更是世界上首批看到黑洞照片的人之一，中研院天文所博士後研究員小山翔子率領台灣影像處理團隊讓黑洞照片成真，她更是台灣隊伍中唯一的女科學家，她說，不用因為是性別少數而躊躇不前，希望更多女性可以一起來探索宇宙奧秘。

人類史上第一張黑洞照片幕後推手，來自4個影像處理團隊，由於8座電波望遠鏡連線後，接收到的資料需要透過影像處理工作，才能確實成像，EHT中除了歐洲、美國主導的團隊外，其中還有一個來自台灣的團隊，由中研院天文所博士後研究員小山翔子所率領，成員包含淺田圭一、羅文斌、郭駿毅等人，一起負責資料校正和成像的工作。

33歲的小山翔子說，她來自日本東京到處可見的平凡的家庭，對於天文學的興趣，回想起來，是六歲的時候，爸爸送她的一隻小望遠鏡，那時候拿起望遠鏡看到月球以外，甚至還看到土星，直到現在，她都還記得看到土星環的感動，真的非常美麗。

從小學開始，小山翔子幾乎有空就會到天文館報到，她說，除了參加觀測天體的活動，也有一些深入淺出的演講，她就是從那時候知道「黑洞」，不過那時候還沒想到要追逐黑洞，甚至看到黑洞、拍到黑洞，不過對於宇宙、太空的好奇，從小學開始就慢慢在心中發芽。

小山翔子大學讀的是早稻田大學物理系，她說，她從國小、國中到高中，讀的都是女校，還記得大學上課第一天，班上50個學生中，只有2名女生，她打開教室的門後，看到教授內滿滿的都是男生，她又後退一步，默默的把門闔上，深吸一口氣以後，鼓起勇氣才打開門，走進教室。

不過小山翔子表示，到東京大學天文所就讀的時候，10個學生中，男女比例可以說比較平均，而在實際的天文工作時，在EHT團隊200多個研究員中，女性差不多有超過40人，高中畢業後，她好像一直都是在男性較多的環境中學習和工作。

由於觀測的工作常常要輪班，小山翔子說，從天文研究所開始，大家都很習慣這樣的工作模式，不分男女一起輪班，她認為不會因為體力的問題而跟男性有落差，所以她也想跟對天文學有興趣的女性說，不用讓性別因素成為你猶豫的理由，勇敢的一起來探索宇宙的奧秘。

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