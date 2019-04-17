黑洞照片幕後揭密！國際黑洞專家紛紛加入台灣隊

2019-04-17 09:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕美、日、台等20國跨國「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫發表人類史上首張黑洞照片後，主要功臣之一、主導北極格陵蘭望遠鏡計畫的台灣隊，有許多日本學者傑出貢獻也引發矚目，為了研究黑洞，其中多人到台灣投身研究已長達10年；日本學者們表示，台灣學術界擁有很強大的科學企圖心，還有高度的科學視野，加上有主導運作更高解析度的格陵蘭望遠鏡計畫的頂尖技術及實力，讓他們對台灣學術深具信心。

國際天文學者、中研院士賀曾樸推動下，中研院自2009年就找到日本學者井上允和浅田圭一來台組成日後作為觀察黑洞主要技術的VLBI（特長基線干涉測量法）研究團隊。

中研院天文所副研究員浅田圭一說，當初因台灣中研院天文所從2003年就跟美國史密松天文台合作打造夏威夷SMA望遠鏡，2005年起更加入智利ALMA望遠鏡計畫，除了在日本接觸的天文望遠鏡，希望更能透過台灣計畫中其他望遠鏡來探索黑洞，是吸引他來到台灣的一大原因。

VLBI團隊組成後，中研院與美國等合作的北極格陵蘭望遠鏡計畫也逐漸成形，原本在美國哈伯望遠鏡團隊工作的日籍學者中村雅德，又在浅田圭一介紹下，2010年加入台灣團隊擔任客座專家，協助建置格陵蘭望遠鏡，博士後研究員小山翔子更是為了加入台灣的VLBI團隊，2年前來到中研院。

中村表示，當時格陵蘭望遠鏡還不知道要放在哪裡，但他很希望能從頭開始、進行開創性工作，所以決定到台灣一起努力，計畫初期深具挑戰也很困難，更是一個高風險的嘗試，但是台灣的研究機構不但相當支持團隊人員，院士賀曾樸更不斷鼓勵他們，讓他看到台灣學術界的科學企圖心及高度的科學視野，所以對台灣研究環境深具信心。

率先想到要把電波望遠鏡擺到格陵蘭的浅田圭一，比較台灣和日本的學術環境差異而指出，在日本，當學者有個新想法，後續要面對的可能是無數的文書作業，還要經過不同階層認可，會拉長作業時間，不過在台灣的團隊，學術風氣較開放，可以討論很熱烈，不斷拋出創新想法，團隊成員彼此關係更緊密，團隊合作就是這次黑洞照片得以成功不可或缺的因素。

而台灣格陵蘭望遠鏡計畫主持人松下聰樹更是從2005年就加入中研院研究團隊，松下提到，他一直在追尋更高解析度的電波望遠鏡，來台灣之前，他曾在美國哈佛史密松天文物理中心擔任博士後研究員，當時在夏威夷次毫米陣列計畫中，負責測試天線設計功能和評估操作問題，他也曾參與智利的次毫米波天文觀測站計畫，遊走在眾多嘗試觀測黑洞的望遠鏡中，只希望能一窺黑洞的影像，他後來更看到了格陵蘭的可能性，相信格陵蘭望遠鏡加入EHT計畫後，黑洞的影像可以比首張更加清晰。

談起這張人類史上第一張黑洞的照片出爐前，會不會很緊張可能顛覆愛因斯坦的相對論，浅田圭一表示，作為一個科學家，心裡其實有點期待是可以挑戰理論、獲得更爆炸性的結果。中村則表示，說不定顛覆既有理論，那會是更驕傲的事情。

浅田圭一說，當初這張黑洞照片產生前，2015年團隊就已經就既有資料模擬出可能的黑洞影像，跟真正的照片一樣呈現新月狀，可是方向則是上下相反，所以當初看到照片的時候，他也擔心會不會跟模擬的太相似了，被批評造假，因此經過非常嚴密的驗證，透過4個團隊3種方式來處理資料，才獲得這張黑洞照片。

這幾個日本學者中，大部分人已經追尋黑洞已經超過20年的時間，他們回想起去年第一眼看到黑洞照片時的感動，松下說，實在太棒了，讓他不敢相信這是真的。中村則說，原來大家追尋這麼久的黑洞，只要一張照片、一個簡單的答案，就能讓他們知道，觸碰到真實是可能的。

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