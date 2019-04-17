網友笑翻！網路搜尋不到「葉問」火鍋店 原來是…

2019-04-17 08:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「請問鄉親草屯有火鍋店叫『葉問』嗎？」洪姓網友在地方臉書社團PO文，指嬸嬸告訴他有這家火鍋店，但GOOGLE地圖搜尋不著，文一PO出，網友們都笑翻，原來這家火鍋店的店名是「築間」，不少網友說「招牌字體乍看真的像『葉問』！」PO文者看到答案後自己也回應「我笑到不行」。

這位洪姓網友在地方臉書社團「草屯人」請網友指迷津，告訴他「葉問」火鍋店究竟到何處，網友們回應非常熱烈，回應大致分三派，一派是正經老實派，直接回應「不是叫『葉問』是叫『築間』！」一派是惺惺相惜派，表明自己或自家的誰誰誰第一次看到招牌也認為是「葉問」。

還有一派是幽默KUSO派，回應五花八門，有人說「老闆是甄子丹！」、「裡面有木樁可練詠春拳」、「裡面有賣詠春泡菜鍋」，「葉問1人打10人，我們1人吃10鍋」。也有人笑回「吃完葉問火鍋再去『珍煮母』喝個冷飲退火！」有網友馬上接力回應「我真的也曾把『珍煮丹』看成『珍煮母』！」

還有有一位網友也貼了一張招牌照，他說「『冰塊』被電線桿擋住一半就變嚇人的『水鬼』，與『葉問』有異曲同工之妙！」。

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