大甲媽進喔！ 今日凌晨鎮瀾宮安座 遶境畫下句點

2019-04-17 00:45

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽進喔！大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境今日（17）日凌晨畫下句點，由前總統馬英九與台中市長盧秀燕主持回鑾安座大典。由於昨日陰雨綿綿，加上非假日，回鑾人潮較少，大甲街頭熱鬧一整天，有如不夜城。

昨日下午3時10分鑾轎緩緩步過大甲溪橋，進入大甲區境內，鎮瀾宮開路先鋒報馬仔與頭旗相也在同一時間繼抵達鎮瀾宮參拜，鑾轎在三清總道院短暫停留後，緩緩進入市區，傍晚大甲街頭看熱鬧民眾漸增，即使細雨綿綿，文武陣頭魚貫遊街演出，民眾夾道圍觀，場面熱鬧。

馬英九接轎進廟後，煙火與沖天炮響徹夜空，哨角與鐘鼓齊鳴，鑾轎在信眾簇擁下緩步進入廟埕，在廟內卡位的信眾手握金紙、爭相搶摸神龕紛紛高喊：「大甲媽進喔！進喔！進喔！」副爐媽、湄洲媽、正爐媽神龕依序被傳入廟內，隨後舉行安座大典，約在今日凌晨0時10分安座完畢，隨後進行安座大典，為遶境活動畫下句點。

典禮結束後，馬英九致詞時指出，再一次參加大甲媽遶境活動，覺得很感動。

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