怒嗑10杯麥當勞巧克力聖代 綠委：多希望立法留下來

2019-04-16 23:19

〔記者王捷／台南報導〕麥當勞凌晨將停售賣了30年的巧克力聖代，讓民進黨立委林俊憲好失望，他PO文說，有朋友邀他來場最後巡禮，怒點10杯聖代，林俊憲跟朋友打賭，如果吃得完就請客，最後朋友說到做到，嗑完10杯聖代。林俊憲說，認識他的人都知道，他不常吃漢堡，但是巧克力聖代卻是他常吃的甜品，嗑了很開心，多希望能立法留下奶昔跟巧克力聖代。

林俊憲得知新聞快訊傳來麥當勞將停售聖代的消息，立刻跟朋友到麥當勞，當時林俊憲問朋友，要點幾杯聖代？沒想到朋友回說，「就點10杯吧，以後吃不到了」，林俊憲跟朋友打賭，如果吃得完，他就掏腰包請客，沒想到不到半小時，朋友就嗑完10杯聖代，留下壯觀的10杯空杯。

這項「壯舉」在林俊憲PO文後不到1小時馬上破200讚，有網友看到一次10杯空杯，直呼「好恐怖，這要肥幾公斤」。也有網友在聖代照片下留言，歡迎林俊憲來日本吃。還有網友崩潰說，「這個社會是發生什麼事，先沒了奶昔，又沒有巧克力聖代」。另外也有資深網友提到，過去台南沒了香斯麥巧克力聖代，現在麥當勞也沒了，「哥吃的不是冰，是回憶！」

林俊憲說，漢堡他不常吃，但是聖代倒是常常吃的甜點，為什麼延期的不是巧克力聖代的銷售，多希望能立法留住巧克力聖代跟奶昔。

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