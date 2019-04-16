樂與關懷據點分享 他的葫蘆只送不賣

2019-04-16 22:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內一名年約70歲的葉姓瓦斯行老闆在家中種植葫蘆（蒲瓜），近日正值採收期，葉老闆特帶著鮮採的葫蘆，與環湖社區活動中心關懷據點長者供餐分享，他表示，雖然沒能跟長者一起吃飯，但能分享自家菜園的收成，心情相當開心。

大內區公所表示，環湖社區雖位處偏鄉且人口老化，但在地方與社區發展協會積極推動樂齡與長照下，讓高齡的社區充滿青春活力，參與不少比賽更奪下許多佳績，近年來社區活動中心也變成關懷據點，推動日間托老服務及供餐，每到中午時刻，據點就相當熱鬧。

日前一名瓦斯行葉姓老闆特地帶著自家種植的葫蘆（蒲瓜）與關懷據點分享，希望為長者們加菜，葉姓老闆提到，今年種植的葫蘆很會結果實，且每顆都「幼咪咪」很鮮嫩，沒能和長者一起吃飯，但可分享自家菜園的收成，相當開心。

此外，葉老闆近日採收約100顆的葫蘆全都「只送不賣」，單純樂於與居民分享，葉老闆的善心也傳為地方美談。

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