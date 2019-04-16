竹縣創舉！新豐池和宮回饋地方 全額補助埔和國小學雜費

2019-04-16 21:35

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕好幸福！新竹縣新豐鄉位處偏僻的埔和國小，獲得善心人士的資助，不僅社團學習通通免費，當地長期幫助埔和國小的池和宮管理委員會，更開新竹縣首例，自108年度開始，率先全額補助全校約170名學童、一學年約68萬元的學雜費，減輕弱勢家庭的負擔。

池和宮管委會主委郭格說，池和宮（又稱池府王爺廟）有200多年歷史，最早是新豐濱海地區討海人的信仰中心，因神威顯赫，信眾慢慢擴大到全國各地。池和宮的經費來自香油金捐獻，基於取之於社會、用之於社會的理念，每年提撥總收入的15％做公益，投入急難救助、獎助學金等，今年管委會開會決議擴大回饋，全額補助埔和學童學雜費。

埔和國小校長吳柚說，學校學生主要來自埔和、新豐及坡頭等3個村，許多村民以漁業捕撈為生，全校有近半學童屬於相對弱勢家庭，因此校方努力連結社會資源，填補不足之處。在社會各界的支持下，校方開辦花鼓、舞獅、足球、繪畫、書法、烏克麗麗等多樣化社團，全部免費上課；其中，書法老師胡國龍6年來義務指導。

本身是校友的企業家陳昱成，向校友募款成立「埔和希望工程基金會」，近6年來贊助學校軟硬體設施設備。而埔和國小推動營養午餐有機日及零廚餘，獲得天河教育基金會的資助，讓學童每天都吃得到有機蔬菜。還有在國際扶輪社3481地區的支持下，與台北市康橋國際學校高中隔週進行一對一的遠端視訊教學，協助偏鄉學校推動英語教育。

吳柚說，池和宮長期關照埔和國小，包括畢業典禮、弱勢學童或是教學設備等需求，都獲得小額捐款；如今，管委會開新竹縣首例，全面補助學雜費嘉惠學子，更讓校方和家長感激不已。

郭格說，池和宮以回饋埔和國小起頭，未來視收入狀況，將擴大到周邊偏鄉學校。新豐鄉長許秋澤肯定池和宮的善舉，讓學子獲得王爺的庇佑，在良好的教育環境中快樂成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/