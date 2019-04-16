花蓮組訓山域義消 將在暑假正式成軍

2019-04-16 22:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕政院計畫今年6月起開放山域，登山改採報備制，花蓮縣消防局評估山域搜救勤務將爆量，著手組訓山域義消，預計暑假正式成軍。花蓮縣消防局長林文瑞說，花蓮縣境山域面積占70％，涵蓋超過40座百岳等熱門路線，上週末已舉辦首次的警義消聯合山域訓練，警消的長處是救人、義消長處是搜索，希望結合兩者所長並相互交流。

花蓮縣消防局組織山域義消分隊，獲得縣內多個登山團體支持，由資深山友莊鴻斌擔任山域義消分隊長，召集組成20人團隊，3月起除接受EMT-1初級救護技術員訓練，本月12至14日也結合花蓮縣消防局3個大隊的挑選出的年輕警消，前往太魯閣國家公園轄區海拔3371公尺的百岳畢祿山，進行為期3天的警義消聯合山域訓練。

課程內容除基礎攀岩、繩索登降、安全通過叢林與懸崖峭壁、溯溪、野外求生，也學習繩索救援，包括繩結、固定點架設、SKED捲筒式擔架傷患固定，最後並模擬山區有登山客發生墜落意外，由警義消共同架設固定點及滑輪省力系統，將身陷險峻陡坡下的傷者救出。

消防局長林文瑞說，花蓮轄區山域面積廣大，包括44座百岳、熱門路線包括北二段、奇萊連峰、能高安東軍、南三段、馬博拉斯橫斷、八通關越嶺道等，希望借重山域義消對於花蓮轄區高山百岳、中級山地形及步道的熟悉，特別是在人員迷途、失蹤案件上，協助更有效率地完成搜尋任務，警消則負責救援，雙方也在訓練中經驗交流，以共同投入未來山域意外事故的搜救工作。

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