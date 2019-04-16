思念家鄉那片海 阿美族正妹回東海岸「為族人服務」

2019-04-16 20:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮青壯人口外流的情況普遍，老家在豐濱鄉貓公部落的26歲阿美族劉家嘉外型亮麗，國小三年級跟著媽媽到台北就學，大學畢業在銀行工作了4年，心中最思念的還是家鄉的那片海，想回家的心促使她去年辭職，回鄉到豐濱鄉公所服務，她說，留在豐濱的年輕人真的不多，目前已加入部落年齡階層，「要在豐年祭負擔責任、傳承文化」！

10歲前的劉家嘉是快樂的部落小孩，每天和同學去溪邊海邊奔跑、戲水，國小三年級她與哥哥、弟弟隨同媽媽到台北生活，在台北市中山區讀小學。劉家嘉說，國小同班同學沒有一個是原住民，加上她小時候黑黑瘦瘦，腔調明顯，曾覺得自己和同學很不一樣！而課堂教原住民歷史，同學還問她，「原住民是不是都騎山豬」，當時自己神經大條，「只覺得很好玩」，後來才知道這就是社會對原住民的刻板印象。

為了減輕當美容師的媽媽的負擔，劉家嘉國中到大學都拿獎學金，大學企管系畢業就到銀行上班。她說，從前家鄉的小學同學多數已沒聯絡，家族2、30個表兄弟姊妹大多北漂，然而銀行的工作乏味，她心中就想著「回家」，而這個「家」不是台北南港的家。劉家嘉說，她的童年在豐濱長大，「豐濱才是她真正的家」。

劉家嘉說，花蓮工作機會不多，她沒想太多，一股衝動就辭職了，原以為自己只能到花蓮市當會計或飯店櫃台，剛好鄉公所有職缺，她立刻把握，目前在農業觀光課服務，負責豐濱海上古道的業務，也擔任鄉長邱福順機要。

她說，觀察國小同學、家鄉的表兄弟姊妹大多都已離鄉，部落年輕人很少，剛回來時去農會開戶，承辦人見到她還說，「妳台北回來的喔，待不久吧」？但她心中堅定：「既然回來，就要好好堅持下去！」

劉家嘉說，她所屬的貓公部落的女性年齡階級是年紀最小的階級，出生年介於1990到1993年，共有20人，但只有3個人在豐濱工作。她說，已做好準備，「今年豐年祭要好好地服務、承擔部落責任」；豐濱鄉長邱福順也說，他對家嘉有信心，很適合擔任豐濱鄉的觀光大使。

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