澎湖台北辦事處成立 肩負地方與中央溝通橋樑

2019-04-16 21:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕外界質疑有酬庸選舉功臣，澎湖縣政府台北辦公室今在爭議聲中成立，縣長賴峰偉賢伉儷、前國安局長蔡得勝及台北同鄉會理事長陳三家等人都前往參加，賴峰偉希望台北辦事處肩負縣府與行政院、立法院之間樞紐，並服務旅外鄉親。

以往澎湖未在其他縣市設立辦公室，賴峰偉上任後提出台北辦事處預算案，在澎湖縣議會討論時就引發熱議，因首任主任陳其育為賴峰偉秘書，選戰時就隨其打天下，部分議員認為有因人設事的關係，並與立委辦公室角色混淆，因此極力反對，最後經過協調後決定試辦一年。

陳其育表示，澎湖台北辦公室並非首例，現已有7個縣市政府在台北成立辦公室，澎湖縣是第8個，因地處離島與中央交通往來相對不方便。目前辦公室的主要任務為協助聯繫行政院、立法院與中央各部會，協調追蹤向中央爭取的計畫補助案，協助行銷澎湖、推展招商、聯繫媒體，協助旅台鄉親就醫、就學、交通、陳情，接待訪賓、參加會議與活動等。

現在台北辦公室相當簡約，許多設備都是捐贈而來，例如會客沙發就是國民黨秘書長曾永權送的。人力也僅編制2人，主任陳其育更需2地奔波上班，距離立委楊曜辦公室相當近。地址為台北市鎮江街7號7樓之1、電話02-23223130、傳真02-23223260，服務時間週一至週五08:30-12:30、13:30-17:30。

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