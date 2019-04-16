藉聖母院反思國內「古蹟自燃」 作家感慨：在台灣已習以為常

2019-04-16 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院於當地時間15日傍晚發生大火，引起全球關注，消防人員在奮鬥9小時後，終於將大火完全撲滅。對此，作家李志銘今天（16日）在臉書發文，盼民眾面對這起災難悲痛的同時，也能回顧頻繁發生在台灣社會的「歷史建物離奇失火」及「古蹟自燃」事件。

李志銘表示，大火燒掉聖母院，讓許多台灣人如喪考妣、痛心疾首，不過，以法國人自身對於文化資產的重視態度與保存能力，在事後一定會好好地將它完整重建。

李志銘也提到，針對這場災難，「你可以說台灣人真的是很善良、又富有同理心，但是這種善良，有時卻又經常流露出一種漫不經心，相對在台灣，幾乎平均每個月都會有歷史建物『離奇失火』，外加『古蹟自燃』，像這樣的頻繁事故，我們似乎總是太過習以為常。」

李志銘附圖貼上由「圖文不符」台灣團隊製作的《全能古蹟燒毀王》圖表，回顧在2016年期間12棟被燒毀的老屋，並在文中最後指出：「有些珍貴事物彷彿日常的空氣，只有當你自己的呼吸困難、或者感覺身體受到壓迫時，才會突然驚覺它的存在，比如說，我們的民主，和言論的自由。」

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