中連貨運1054人裁到剩18個 勞工局這麼說...

2019-04-16 18:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中連貨運今天宣佈退出貨運市場，將專營不動產租售業務，全國1054名員工，將裁員逾千人，只剩18人，台中市政府勞工局勞資關係科長施淑珠表示，勞工局在16日下午接到中連貨運的大量解雇計畫書，因業務轉型將分佈全國14縣市共1054人員工，解雇1036人，將分3個梯次解雇，第一批9月1日，預計到明年3月1日完成，將於4月22日與舉行勞資協商。

施淑珠說，中連在大量解雇計畫書表示，將在確保員工權利下，協助轉職物流或貨運業，也會依法規等規定給予資遣員工資遣費及退休金。

依大量解雇勞工保護法規定，雇主應於解雇前60天向主管機管提出大量解雇計劃書，並公告揭示，也要在提出計畫書10天內進行勞資協商，目前中連貨運合於規定。

施淑珠指出，勞工局已與中連貨運連繫，後續將對協商結果進行瞭解，目前未接到中連勞方提出爭議案件，之前也未接到相關中連投訴。

中連公司登記於台中市，全國有1054名員工，台中市297人，為全國最多，施淑珠也說，一旦勞資協商不成，勞方可向勞工局申請調解。

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