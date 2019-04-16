謠言終結站》生機飲食能縮小腫瘤？國健署：沒有科學實證

2019-04-16 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕近年流行生機飲食，主要食物以有機食品為號召，然而近期卻流傳只要實行生機飲食法，就能讓腫瘤變小。對此，衛生福利部國民健康署今天（16日）表示，目前並無足夠的科學實證來證明。

科技部網站「科技大觀園」指出，所謂的生機飲食，是指不吃經農藥、化學肥料、化學添加物和防腐處理或污染的食品，多吃未經烹煮的食物及新鮮動植物。

國健署表示，雖有研究指出生機飲食有助於降低死亡與慢性病的發生率，不過，採用此飲食法也需要重視安全及衛生，如隨意從草地摘取野花野草，未經充分清洗直接打汁飲用，容易有誤食寄生蟲或其他有害菌的風險，「臨床上有不少案例是食用受到細菌污染的生機飲食而發生急性腸胃炎，特別是癌症病人因化學治療或放射線治療等造成免疫力降低，並不適合採用生食。」

國健署呼籲，由於生機飲食富含豐富水分及纖維質，大量食用對於腸胃功能不佳或是剛進行腸胃道手術的人會引起腸胃不適，腹瀉患者則可能引起更嚴重的下痢，此外，水分代謝不良或是有腹水的人，對於水份攝取需要更加留心。

最後，國健署強調，治療腫瘤建議尋求正規醫療才是上策，至於癌症患者則請找癌症診療品質認證醫院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/