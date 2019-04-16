Uber條款預告期剩10天 業者喊話要政府暫緩修法

2019-04-16 19:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕共享經濟市場崛起，但近年交通部與Uber、Airbnb等創新業者間的戰爭卻越演越烈。包括Uber、叫車吧、Airbnb、AsiaYo等新創平台業者今天首度同台，共同對近期交通部祭出的汽車業運輸管理規則103之1條，以及發展觀光條例55、55之1條草案表達高度憂慮，呼籲行政院應成立跨部會、跨領域的專責單位，專門管理數位經濟，增加與新創業者的溝通機會。Uber也趁機向交通部喊話，103之1條還剩下10天諮商期，盼政府能暫緩修法。

過去在叫車平台及訂房平台議題上經常可聽見傳統計程車業和旅宿業者意見，卻少聞新創業者聲音。由多家本土與全球新創業者共組的台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今天首度露面，向政府喊話，也意味著新創勢力大反撲。

SEAT理事長彭仕邦說，據推估，台灣叫車服務年產值約500億元、運具服務為400多億、停車空間200億、人力共享產值120億，共享觀光旅遊與住宿產業約200億，若再加上起步的知識、金融醫療等領域，年產值高達1500億元，近GDP的1％。

彭仕邦說，電子經濟和共享經濟不只是台灣經濟發展問題，而是台灣社會怎麼跟國際接軌，不要為了關掉新創的窗，而把世界的門關了，因為很多人是透過這樣的方式看到台灣，也因為這樣的便利性，進一步提升台灣的競爭力，許多台灣本土年輕人也為了創造獨角獸努力當中，盼政府不要抹煞這樣的努力。

Uber台灣總經理吳罡說，Uber是一個資訊平台，透過科技技術跟在地租賃車、計程車業者合作，過去2年跟台灣租賃車計程車業者合作，是透過交通部指導才有這樣的營運模式，Uber對台灣來說是是加分的，包括和過250家中小型租賃車行合作，帶來數位轉型和營收機會，提供平台上1萬多名駕駛經濟收入，也讓300多萬名用戶有更多叫車選擇。

吳罡說，但是近期汽車業運輸管理規則103之1條的修法完全沒有鼓勵創新，反而是限制，不僅傷害駕駛、Uber的營運模式，也傷害台灣的新創未來；他舉例，其他國家如新加坡、澳洲都提出相關法規修正，成功協助傳統計程車轉型。

吳罡說，103之1條修正草案還有10天諮商期，盼政府能暫緩修法，或重新思考如何創造雙贏。

一名Uber駕駛代表更痛批，103之1條已經嚴重影響Uber駕駛的工作，很多人都說為什麼Uber不去開多元計程車，因為多元計程車就是一個失敗的作品，否則為什麼小黃不去開？4月21日一定要上凱道怒吼給政府聽。

此外，交通部日前也祭出發展觀光條例55、55之1條草案，訂房平台若刊登違法日租房源，最高可罰200萬元，該草案也被視為Airbnb條款。Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜說，未來會持續和政府單位溝通，現行旅館業管理規則對於所謂的微型旅館仍有許多不合理的限制，若能朝分級管理制度會更友善，她也認為，55、55之1條不是罰多少的問題，而是根本不該有這條法規存在。

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