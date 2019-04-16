公聽會加開晚場還直播 集集公所接地氣

2019-04-16 19:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣各鄉鎮市公所凡涉及公共事務議題或建設，都會召開公聽會，廣納民眾意見，但幾乎都是在平時上班日舉辦，一般上班族難以參與，為此，集集鎮公所今年起的公聽會，除了日間場次，還會視情況與民眾需求加開夜間場次，甚至會在臉書開直播，以便鎮民參與公共事務，成為南投縣內少有的開放政府與便民服務。

集集鎮公所說，像日前在鎮內市區的社區道路，因聯外道路只有一條，為強化當地出入方便性，以及消防、垃圾車輛進出無虞，因此規劃拓寬，但日間舉辦公聽會卻讓部分地主無法參加，因此才開辦夜間公聽會，讓白天不克前來的人也能充分表達意見。

另外，省道台16線的自來水接管工程也利用日間舉辦公聽會的機會，在臉書開直播，讓有興趣的鎮民也能知道公所的規劃，藉此增加公共議題的參與度。

鎮長陳紀衡說，夜間加開公聽會是仿效日本經驗，東京舉行都更時，當地會連續2週在不同時段舉辦公聽會，藉此充分了解民眾意見；雖然鎮上大部分的公共事務不若都更複雜，但聽取民意卻同樣重要，因此未來公聽會將視日間場次的參與程度，加開晚場，或至少要有一場晚場，盼使公共議題或建設規劃，獲得更完整的意見蒐集。

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