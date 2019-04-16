疫病》注意！桃園龜山男染麻疹 至少接觸280人

2019-04-16 18:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市今天確診1名麻疹病例，桃園市政府衛生局疫調發現，病例為龜山區30餘歲男性，9日出現發燒及喉嚨痛症狀，今天確診，期間曾出入龜山區小吃店、超商等，目前衛生局已掌握接觸者共280人，將持續管制至30日。

桃園市衛生局說，男子9日身體痠痛、凌晨出現發燒未就醫，10日至龜山區某診所就醫，診斷為一般感冒，12日早上發現全身紅疹及發燒症狀，再次回診，醫師懷疑疑似麻疹，通報並轉介個案到某醫院就醫採檢送驗，13日經疾病管制署檢驗確診。

桃園市衛生局說，第一時間釐清及掌握個案暴露期及可傳染期所有行程，個案活動都在林口及龜山交界處活動，經比對近期麻疹確診個案活動史，發現與4月初新北林口確診個案曾於同一餐廳用餐，故研判為用餐時遭麻疹確診個案感染。

桃園市衛生局提醒，該男子曾於9日晚上7點至海味平價海鮮餐廳用餐，10日下午1點至東都廣東粥購買粥品外帶、晚間7點至麵屋。濃用餐，11日晚間7點至九品莊食堂用餐，12日下午1點至萊爾富龜山稻香店購物，活動範圍都在龜山區。

桃園市衛生局說，麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，且麻疹自感染到出疹的潛伏期約有7至18日，出疹前後4天具有傳染性，提醒民眾如曾於上述時段出入相關場所，請自主健康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並主動撥打桃園市衛生局防疫專線：0800-033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033355洽詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/