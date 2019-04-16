回憶童年 連俞涵返故鄉北海岸放飛風箏

2019-04-16 18:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕藝人連俞涵今天受新北市民政局雙月刊《保庇新北市》之邀，至新北市石門區白沙灣，和老梅國小學童一起手作風箏、放風箏並拍攝封面。從小在三芝長大的連俞涵說，對北海岸有濃厚情感，常常在沒拍戲的日子回來走走，回憶童年。

連俞涵說，北海岸除了農作物和觀光景點，最大的特色就是「風」，順著北海岸走到石門，可以看到4支大風車隨風運轉，還有滿天風箏飛揚。

連俞涵回憶，小時候常跟爸媽一起到白沙灣放風箏，爸爸負責提著風箏，自己拉線起跑，看到風箏高高飛起，就開心手舞足蹈。

連俞涵和老梅國小學童在風箏達人鄭庚和、李青田協助下，齊力完成石門特色的「微風型風箏」和「室內風箏」，從室內跑到戶外開心放飛。

連俞涵也推薦，除了吃美食、看風景，不妨體驗石門風箏的文化與內涵，也可造訪附近朱銘美術館、青山瀑布，或到三芝欣賞藝術家創作，體會北海岸的多元風貌。

新北市政府民政局表示，更多連俞涵與石門老梅國小海邊放風箏為藍天上色精彩內容，將收錄在4月底出刊的雙月刊《保庇新北市》雙月刊，民眾可至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等借閱，或至新北市民政局官網下載電子書。

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