關廟鳳梨評鑑大賽 裁判看完外觀要求「現殺」

2019-04-16 17:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合產業文化活動，台南關廟區農會今天舉辦鳳梨評鑑大賽，不僅外觀選美，還要看內在，擔任裁判的專家學者們當場「現殺」來吃，品嚐果肉，也測試糖份，最高竟達19度，甜蜜又可口。

關廟區農會總幹事陳愛妹指出，這次參賽的鳳梨，為產地的主力品種「金鑽」，單顆2.5至3台斤之間，且需檢附藥檢合格報告，外觀的評審標準，包含冠芽、果形、色澤，以及病蟲缺陷等，著重確實分級與否。

至於內在美，則是看肉質的粗細與顏色，還有風味、香氣，加上甜度，綜合全部的分數後，評鑑出前3名，以及優等獎。

今年參賽的農民有32位，評鑑的鳳梨，比照外銷規格，要求以水分含量低，肉質較細緻的「鼓聲果」為主，競爭激烈。

裁判之一的農業試驗所嘉義分所副研究員官清杉表示，今年參賽的鳳梨在水準之上，糖酸比、整齊性，還有轉色均勻度…等都很好，除了氣候條件外，也看得出栽種者的用心。

官青杉強調，受暖冬影響，目前的收成鳳梨已來到最佳狀態，現在吃正當令，值得推薦，希望國人能多選用台灣優質水果，鼓勵認真的農民。

評鑑成績揭曉，第1名為許恆瑞，第2名黃國書與陳俊良，第3名吳宏昌與李清長，優等獎有徐宗煌、劉瑞明、郭永茂，將27日關廟鳳梨節活動當天表揚。

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