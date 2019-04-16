台中捷運公司徵才放榜未公開 且兩天就要報到 遭質疑內定

2019-04-16 19:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中捷運公司日前辦理徵才，今天放榜，但錄取名單未公布，僅報考者持帳號密碼才可查詢，而且放榜兩天，本月18日就要報到，民眾質疑有內定人選，否則有何工作可兩天內離職並完成報到？台中捷運公司則表示，基於保護個資才未公布放榜名單，報到日只是確認就職與否，在職者仍有1個月的彈性期。

為順利從負責工程的台北捷運工程局接手營運，台中捷運公司這次招募人才，職缺包括正工程師、正管理師、副管理師、助理工程師、助理管理師等，將正取9人、備取18人，薪資依不同職務類別約為46000元到65000元。因薪資不低，吸引145人投遞履歷，其中59人書面審查不合格，僅86人晉級面試，並於今天放榜。

但眼尖民眾發現台中捷運公司並未公布錄取名單，僅有報考者可憑帳號、密碼登入查詢，另16日才放榜，18日就要報到，質疑錄取人選已內定，否則如果報考人員為具有現職者，如何能在兩天內完成離職手續，並到台中捷運公司報到？

台中捷運公司表示，未公布錄取名單，是基於個資法，保護報考人員，因有些報考人員為現職的同業或仍有工作，公布名單將造成其困擾，因此，在報考時，捷運公司即讓報名者勾選，是要透過簡訊或e-mail通知錄取，同時也會寄發紙本的錄取通知。

至於16日放榜，18日就報到，台中捷運公司表示，主要是確認錄取人員是否前來就職，具有現職工作的錄取者，只要提出相關證明，捷運公司仍會提供其1個月的交接期限，相當具有彈性。

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