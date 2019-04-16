為民眾省荷包 嘉市綠能服務管理中心推流程簡化、假日服務

2019-04-16 18:05

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府「綠能服務管理中心」去年6月啟動後，受理民眾諮詢綠能家電用品汰換及相關補助申請，培訓能源管理師，到宅為民服務，至今已服務1338家住戶及568家營業用戶，即日起將簡化補助申請流程，民眾先行進行設備汰換，汰換完成後再電洽中心進行節能健診及審視補助申請文件，每週六也提供6個時段，讓市民預約節能健診及汰換補助申請服務。

嘉市環保局綜合計劃科長孫意惇表示，管理中心服務項目包含「免費節能健診」、「太陽光電發電設備設置（含綠能屋頂）諮詢」、「節能設備汰換補助申請服務」，市民只要打服務專線：05-2246060（綠能綠能）即有專人安排能源管理師到府進行免費節能健診。

為鼓勵家戶汰換節能冷氣機、冰箱等，市環保局今年再向經濟部能源局申請到552萬元經費，目前，住戶補助部分，冰箱剩餘約265萬元、冷氣剩餘約234萬元、照明設備剩餘約101萬，相關資訊可撥打綠能服務管理中心諮詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/