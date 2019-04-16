屏東社會住宅另起爐灶 鎖定大學生活圈

2019-04-16 17:02

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府原先規劃的社會住宅宣告暫緩，縣府另起爐灶，評估在國立屏東大學生活圈興建的可行性，以催生第一座社會住宅。

屏縣府於2016年評估在屏東市的民族路與大同路口興建第一座社會住宅，預計興建148戶，以三房兩廳格局為主，造價約6億元，但因只租不賣，財務恐無法自給自足，全案暫緩。

縣府向內政部營建署提出第二方案，鎖定屏東大學生活圈興建社會住宅，目前正委託顧問公司進行先期規劃，再評估後續的可行性。

屏東縣城鄉處表示，之前的民族路與大同路口方案，區位較偏僻，至於屏東大學生活圈則機能較佳，且鄰近屏東工業區，不論就學或就業都較具優勢。

根據縣府調查，屏東縣對社會住宅需求最高的是屏東市，需求戶數約200戶，以三房兩廳最適合，民眾可承受的月租金約5330元。

屏縣府日前先推出「挺起家」方案，設籍屏東50歲以下且無住宅者，購屋貸款最高成數可達85%、利息1.65%，貸款期限可達30年，還可額外再申請100萬元的入厝貸款，以減輕購屋負擔。

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