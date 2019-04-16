南投新增愛滋病治療 指定醫院有免費匿名篩檢

2019-04-16 18:11

〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於愛滋病治療照護仍集中於都會大型醫院，南投縣今年起新增竹山秀傳及埔里基督教醫院為愛滋病治療指定醫院，埔基更有免費匿名篩檢服務，若民眾有從事不安全性行為，或與人共用毒品或稀釋液，不需掛號、付費，也不需攜帶證件、留名，只要事先預約即可免費篩檢。

國內愛滋醫療照護模式已漸趨穩定，南投縣目前約有490位愛滋個案，持續治療與追蹤，由於南投幅員遼闊，原本只有部立南投醫院、台中榮總埔里分院為愛滋治療指定醫院，衛福部疾管署今年再增加埔基、竹山秀傳2家醫院。

埔基現階段也提供愛滋病免費匿名篩檢服務，但目前申請件數掛零，院方則是加強宣導，埔基表示，過去民眾抽血檢查愛滋病，檢驗結果需2週左右，個案可能無法取得聯繫，現在透過免費快篩，現場大約只要20至40分鐘，若快篩結果呈陽性，則轉介直接進一步檢查與諮詢，有效治療與追蹤，有助病情控制。

埔基指出，只要曾從事不安全性行為，或與人共用毒品或稀釋液，可不用付費、不需攜帶證件、不需掛號、不需留名，只要提前預約，即可免費匿名篩檢，預約專線（049）2912151轉分機2882。

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