桃源國小實驗教育上路2年 教育部長走進班級看成果

2019-04-16 18:01

［記者王秀亭／台東報導］延平鄉桃源國小公辦民營實驗教育一年多，以文化、品格及學習力為為教育主軸，鼓勵學生自主學習，教育部長潘文忠今天走進桃源國小教室，實地了解教學成果，對混齡自主學習及教室情境布置印象深刻，直說「沒有人是教室裡的客人。」

桃源國小是在實驗教育三法公布實施後，台東縣第一所也是唯一的公辦民營實驗小學，與誠致教育基金會合作，推展符合布農族社區的教育，潘文忠今天在桃源國小校長鄭漢文的帶領下，實地走訪每個年段的教室，了解高年級依學習程度分組協同教學、中年級教室多元的情境布置，幼兒園與國小一年級班級的幼小銜接活動。

潘文忠表示，雖然桃源國小學生人數少，卻透過不同的學習型態，不論在哪個年段，學生都是學習的主體，最精彩的是五、六年級，同在一間教室裡分成三大組進行混齡學習，有老師上課區域、另位老師則指導高學習能力的學生，嬌學習成效較弱的學生算數學，另一角則是學生透過網路自主學習，彼此討論、教學的聲音看似在菜市場裡，但大家都在進行不同程度的學習。

潘文忠指出，不只混齡學習，老師也將教室座多功能的布置，依不同的學習，區分為不同區塊，甚至有個處理情緒的角落，讓有情緒波動的學生，可以在這個角落與玩偶互動，在課程安排及老師的協助下，每位學生都不斷地自主學習，沒有一位學生是教室裡的客人。

潘文忠說，實驗教育三法實施後，各縣市選擇非學校型態的學校及家長不斷增加，全國公立學校有近60所實驗學校，委託民間經營的有10所，參加非學校型態的學生已達7000多位，顯示台灣的家長已逐步接受，學生有更多教育的選擇。

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