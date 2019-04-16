美國青少年訪台南 關心這個問題

2019-04-16 17:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家教育交流協會（CIEE）今（16）日率領美國頂尖大學學生來台南市議會參訪，除問了民意代表日常工作、台灣目前社會問題外，他們也提出「中國打過來，台灣有沒有可靠的盟友？」、「台灣經濟過度依賴中國會有什麼影響？」連國外青少年也對兩岸局勢問題表達關心。

接待參訪團的市議員呂維胤回應表示，台灣是一個愛好和平的國家，但為了因應現實狀況，台灣近年來著重加強自主國防的部分，包括積極向美國購買先進武器或武器國造等部分，加強台灣自我防衛的力量，來保護自己，當然面對強鄰，我們也期待美國和日本等世界大國為台灣發聲，以維護世界和平。

至於貿易依賴中國的問題，呂維胤說，台灣確實有一派論點是要積極和中國進行經濟上的往來，但也有一派認為雞蛋不要放在同一個籃子裡，要強化其他國家貿易經濟往來，特別是中國政府有意用經濟影響台灣政治，過度依賴也可能影響台灣未來主權發展，「其中最重要的差別是，美國或日本不會想要統一台灣，而中國會」。

呂維胤說，美國學生的活潑和提問令人印象深刻，希望藉由交流，可以讓他們感受台灣的民主、自由的可貴和渴望，和台灣人的熱情。

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