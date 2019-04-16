歷年最佳！新北市14件閱讀作品獲教育部績優

2019-04-16 19:50

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市參加教育部108年獎勵國民中小推動閱讀績優學校團體及個人評選，今年共計5所國中小及9件閱讀推手獲獎，創歷年最佳獲獎紀錄。新北市政府教育局長張明文表示，閱讀力就是競爭力，新北市除補助學校充實各校圖書館藏書外，也逐年增置閱讀推動教師，目前新北市國中小共有152位，透過專業社群活化各校推動閱讀教育的多元樣態。

本次獲得教育部閱讀磐石學校包括南山高中、頂埔國小、插角國小、北新國小及光復國小。另外，新北市推薦的3組閱讀推手團體及6位閱讀推手也獲得教育部閱讀推手獎。

其中，閱讀推手復興國小老師呂繡雯擔任教職後，在圖書館耕耘近十年，立志要將閱讀的幸福帶給孩子；海山國小老師邱薏婷則是因為遇到特殊的孩子，發現閱讀對孩子的改變，決定以有趣教學課程與活動培養學生讀出文本意味的能力，用閱讀改變更多人。

另外，閱讀推手獲獎團體中，市立圖書館（總館）以「打造幸福閱讀書香城市」推動知識傳遞；市立圖書館（鶯歌分館）則是讓閱讀成為偏鄉家庭的日常，除了常態活動外，還經由專業玩具認證、推廣親子共讀、建立在地知識學專區等活化圖書館；台灣愛鄰林口彩虹志工團隊也舉辦繪本進班說故事，讓故事的正面引導成為學生成長的養分。

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