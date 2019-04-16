中央加地方托育政策不複雜 中市社會局一次說明白

2019-04-16 17:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央準公共化托育政策去年8月上路，未滿2歲幼兒送托準公共化合作單位的家長每月可獲6000元補助，社會局重申，台中市仍延續過去全國獨有的托育補助政策，2至3歲幼兒送托嬰中心及2到6歲幼兒居家托育（保母）持續補助每月3000元，再加上中央的育兒津貼擴大補助資格，受惠的育兒家庭總共能超過9成。

社會局提醒，針對未滿2歲幼兒的每月2500的育兒津貼，因擴大實施，爺奶在家自行顧孫，不用上課受訓也能獲得。

中央準公共化托育政策是家長將未滿2歲兒送托準公共化托嬰中心或保母，每月可獲6000元補助，中低收入戶最高8000元，低收入戶家庭1萬元，如果是第3名子女再增加1000元，目前全加入準公共化的托嬰中心及保母超過8成。

社會局表示，由於中央準公共化每月6000元補助只到兒童2足歲，台中市仍延續過去2至6歲送托準公共化合作單位兒童，會持續補助每月3000元，使兒童進入幼兒園前家長能獲得補助，這項措施仍是全國獨有。

而且育兒津貼也放寬補助資格，中央過去限制父母必須一方未就業，造成雙就業、子女由親屬照顧的家庭無法領取補助，也迫使阿公阿嬤顧孫領補助需要上課受訓，現在也修正規定，未來無論父母就業情況，凡是在家照顧或未領取托育補助的未滿歲兒童，都能獲得每月2500元的育兒津貼，受益兒童增加1倍至將近3萬6000人。

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