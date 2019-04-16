長榮城市觀光馬拉松10/27開跑 再送跑者「世界跑」

2019-04-16 15:55

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空去年首度推出「長榮航空城市觀光馬拉松」，吸引來自43個國家、超過1萬8000名名跑者參賽，今年延續辦理，今天下午5點起起開放報名，10月27日在總統府前開跑；長榮並與國際馬拉松賽事交換名額，再送跑者「世界跑」。

長榮表示，去年首屆賽事獲一致好評，引發熱烈迴響，今年續辦第二屆，藉由馬拉松與城市交流，讓海內外跑者一同感受台北之美。今年賽事將於10月27日一早5點20分在總統府前開跑，今天下午5點開放報名。

長榮指出，今年首度推出「世界跑」概念，與國際馬拉松賽事交換名額，讓跑者以更便利、更優惠方式參與。首場為今年7月澳洲黃金海岸馬拉松、緊接著是10月日本青森弘前白神蘋果馬拉松、11月上海國際馬拉松、12月泰國清邁馬拉松等；2020年也將與日本愛媛馬拉松、泉州國際馬拉松、加賀溫泉鄉馬拉松合作。

長榮與長汎旅行社合作，配合世界各地賽事，量身打造團體或自由行路跑產品，並與中華民國文化休閒運動協會共同規劃落地訓練、賽道場勘，並安排教練對談，更提供專業營養補給、體適能檢測與運動用品。

長榮強調，長期支持國內體育賽事，亦是許多頂尖運動選手旅外征戰背後不可或缺的推手，今年賽事由「世界球后」戴資穎、「網球男單好手」盧彥勳、「羽球王子」王子維、去年長榮城市觀光馬拉松男子半馬組冠軍周庭印、女子10公里組冠軍謝千鶴代言站台。

另外，適逢長榮航空30週年，長榮今年邀知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑者則可獲得長榮專屬衣保袋及鑲上水晶的完賽獎牌。

此外，長榮航空今年延續上屆報名完成即送哩程數的好康，凡完成半程組報名者，即可獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數2500哩；完成十公里報名者，即可獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數1000哩；完成三公里報名者，即可獲得長榮航空萬無限哩遊哩程數300哩，除上述組別所提供的哩程數外，加入長榮航空會員並且填寫個人資料，還可以再享無限萬哩遊哩程數1000哩。

另外，跑者憑號碼布優惠碼，最高可折抵ITF線上旅展機票500元、長榮樂ｅ購8折、立榮假期300元優惠。

今年跑者完賽後，長榮將於現場祭出5張歐美澳不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票，並加碼提供20張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票抽獎，再抽台灣地區長榮桂冠酒店2天1夜住宿券、最高50000哩的無限萬哩遊哩程數，共8名，驚喜連連。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/